Goditet me thikë në kurriz 43-vjeçari në Sarandë

10:36 07/06/2022

Një 43-vjeçar në Sarandë ka mbetur i plagosur pasi u godit me thikë gjatë një konflikti për motive të dobëta. Sherri ndodhi në shëtitoren e qytetit bregdetar.

Policia thotë se i plagosuri me iniciale K.K. u godit me thikë në kurriz nga i dyshuari me iniciale G.G.

43-vjeçari është dërguar në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave. /tvklan.al