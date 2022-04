Goditet rrjeti i trafikut të shqiptarit Ergys Dashi

15:40 07/04/2022

11 në pranga në Itali, sekuestrohet 80 kg kokainë

11 persona, shqiptarë italiane dhe polakë janë vënë në pranga në një operacion të karabinierëve të Torinos të akuzuar si pjesë e një organizate të trafikut ndërkombëtar të drogës.

Hetimet e nisura në 2017-ën u shtrinë në Itali, Ekuador, Slloveni, Shqipëri, Poloni, Gjermani dhe Zvicër ku u kryen 30 kontrolle. Vetëm në Itali u sekuestrua mbi 80 kilogramë kokainë për një vlerë totale në treg prej rreth 4.5 milionë euro. 8 korrierë që udhëtonin me makina të modifikuara për trafikun e drogës u ndaluan në Slloveni.

Hetuesit kanë zbardhur edhe rrugën e trafikut të drogës që niste nga Bogota në Kolumbi. Pas mbërritjes në Amsterdam droga shpërndahej në disa vende europiane. Sipas mediave italiane kjo organizate ishte e lidhur me shqiptarin Ergys Dashin që u ekzekutua në 22 janar në një restorant në Guayaquil të Ekuadorit.

Autori hyri në lokal me një buqetë me lule ndërsa një bashkëpunëtor e priste te dera. Ekzekutimi u lidh nga autoritetet me përplasjet për trafikun e drogës.

