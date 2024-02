Goditi me grusht shoferin e autobusit, arrestohet 35-vjeçari në Tiranë

13:34 17/02/2024

Një 35-vjeçar me inicialet R. B. ka rënë në prangat e policisë pasi një ditë më parë, për motive të dobëta, ka goditur me grusht shoferin e autobusit të linjës Insitut-Paskuqan-Tiranë. Policia bën të ditur se autori gjithashtu është konfliktuar edhe me dy persona të tjerë.

“R. B., 35 vjeç, banues në Tiranë, pasi ditën e djeshme, në Babrru, në autobusin e linjës Insitut-Paskuqan-Tiranë, për motive të dobëta, ka goditur me grusht shoferin e autobusit si dhe është konfliktuar me dy shtetas të tjerë”, njofton policia.

Ndërkohë materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale./tvklan.al