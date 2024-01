Goditi me grushte dhe kanosi me thikë 63 vjeçarin, pranga të riut në Elbasan

10:25 14/01/2024

Një i ri është vënë në prangat e policisë në Elbasan pasi ka dhunuar dhe kanosur me thikë një 63 vjeçar. Sipas bluve, ata janë konfliktuar në lagjen “Haxhias” të qytetit.

“Dhunoi një 63-vjeçar dhe e kanosi me mjet prerës, arrestohet në flagrancë 26-vjeçari. Sekuestrohet mjeti prerës. Menjëherë pas njoftimit për një konflikt ndërmjet 2 shtetasve, në lagjen “Haxhias”, shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan kanë organizuar punën dhe kanë shkuar në vendngjarje, për të zbardhur rrethanat e rastit dhe për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale, shtetasit përgjegjës.Si rezultat i ndërhyrjes së shpejtë, të kryer në kuadër të megaoperacionit “Sundimi i ligjit”, u parandalua përshkallëzimi i mëtejshëm i këtij konflikti dhe u arrestua në flagrancë shtetasi D. B., 26 vjeç, banues në Elbasan.

26-vjeçari, pas një konflikti të çastit, për motive të dobëta, me shtetasin P. S., 63 vjeç, e ka goditur atë me grushte dhe e ka kanosur me mjet prerës. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme”, bën me dije policia./tvklan.al