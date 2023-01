Goditi me mjet prerës të riun, arrestohet 60-vjeçari

16:21 09/01/2023

25-vjeçari me iniciale A.T. është plagosur me mjet prerës nga 60-vjeçari Z.M. në vendin e quajtur “Rotondo e Sheqit”, Fier.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se pas një konflikti për motive të dobëta, 60-vjeçari ka goditur me mjet prerës të riun, i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan në flagrancë 60-vjeçarin, banues në Fier, për veprat penale “Vrasja me dashje” e mbetur në tentativë dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.

Materialet do t’i kalojnë Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale./tvklan.al