Goditi me sende të forta në kokë 39-vjeçaren, shpallet në kërkim autori

Shpërndaje







10:48 22/04/2023

Një 37-vjeçar me iniciale I.Sh. është shpallur në kërkim pasi kanosi dhe goditi me send të fortë në kokë një grua 39-vjeçare. Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Vlorës për motive të dobëta. Rasti është denoncuar në policia nga vetë gruaja me iniciale E.K. (D).

Gjithashtu, dyshohet se ky shtetas e ka përndjekur 39-vjeçaren për disa ditë. Shërbimet e Policisë vijojnë kërkimet për kapjen e 37-vjeçarit me iniciale I. Sh. /tvklan.al