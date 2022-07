Goditi me sende të forta të vëllanë, pranga 54-vjeçarit

Shpërndaje







09:21 18/07/2022

54-vjeçari me iniciale N.Ç. banues në Lushnje është vënë në prangat e Policisë pasi ka goditur me sende të forta vëllanë e tij, 52-vjeçarin me iniciale B.H..

Ai u arrestua në flagrancë nga Specialistët e Hetimeve në Komisariatin e Policisë Lushnje.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme./tvklan.al