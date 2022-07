Goditje ‘Low Cost’ te Juventusi

23:40 05/07/2022

Fundjava pritet të jetë tepër emocionuese në shtëpinë e Juventusit. Dy emrat më të lakuar të verës, Paul Pogba dhe Angel Di Maria pritet të prezantohet me fanellën bardhezi, për t’u vënë menjëherë nën urdhrat e trajnerit, Massimiliano Allegri. Francezi pritet të rikthehet në Torino të shtunën për të kryer fillimisht vizitat mjekësore dhe më pas për të nënshkruar kontratën deri në vitin 2026. Situatë totalisht e kundërt ajo e argjentinasit.

Di Maria është në detajet e fundit të kontratës burokratike me torinezët, nga ku më pas do të hedh firmën për një sezon. Dy goditje që do të ishin me të vërtetë shumë të zgjuara nga ana e torinezëve, të cilët do të shtonin cilësitë në skuadër duke mos paguar asnjë euro për kartonin e tyre.

Pogba do rikthehej në Torino pas 6 viteve të kaluara plot luhatje me fanellën e Mançester Junajtid, ndërsa Di Maria do përgatitet për të provuar një tjetër eksperiencë në karrierën e suksesshme. Për të parashikohet sezoni i fundit në Europë, me vullnet për të lënë gjurmë sidomos në Ligën e Kampionëve.

