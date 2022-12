Goja lëng! Hapet ekspozita e ëmbël

11:13 02/12/2022

Biskota, petulla, karamele me luleshtrydhe, krem pastiçerie e plot ëmbëlsira të tjera u vendosën në një ekspozitë në Muzeun e Arkitekturës në Londër gjatë së enjtes në vitrinën e Qytetit të Xhenxhefilit.

Njësoj si në ekspozitat e mëparshme, arkitektët kanë shndërruar projektet e tyre tradicionale në ndërtesa të ëmbla. Këtë herë kanë ndërtuar 5 qytete me zona të ndryshme klimatike: polare, kontinentale, të butë, të thatë dhe tropikale, shkruan “Reuters”.

The London Museum of Architecture brought in Christmas cheer with a Gingerbread City display made out of edible materials pic.twitter.com/UkgmFHOJPh