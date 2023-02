Golashënuesi më i mirë në La Liga 2

23:00 17/02/2023

Elita dëshiron Myrto Uzunin, Shqiptari në listën e objektivave të Betis

Myrto Uzuni është njeriu i momentit jo vetëm te Granada, por edhe jashtë saj. Sulmuesi i Kombëtares shqiptare po tregon një nivel të lartë teknik dhe cilësor në fushën e lojës, duke qënë tepër vendimtar për skuadrën. Uzuni ka shënuar deri më tani 17 gola, golashënuesi më rezultativ në La Liga 2, ecuri që sigurisht nuk ka kaluar pa u vënë re.

Shumë skuadra kanë shfaqur interes për të, teksa së fundmi në garë ka hyrë edhe Real Betis. Seviljanët duan të heqin dorë sa më shpejt nga Willian Jose dhe i zgjedhuri është pikërisht Uzuni. Beratasi ka dhuruar shkëndija të mira për ekipin e Betis, që e konsideron tepër të rëndësishëm për repartin e avancuar.

Në rast të një dështimi të Granadës për tu ngjitur në elitë do të ishte një bonus i madh për Betis, pasi do e kishte akoma dhe më të lehtë për të bindur sulmuesin. 27-vjeçari konsiderohet se ideali dhe ai i duhuri për skemat e teknikut Manuel Pellegrini, i cili dëshiron një lojë tepër sulmuese në fushën e lojës. Uzuni ka një marrëveshje me Granadën deri në Qershor të 2026, teksa kartoni në treg vlerësohet me 6 milionë euro.

