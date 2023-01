“Golden Globe” shpall fituesit

19:33 11/01/2023

Filmi “The Banshees of Inisherin” rrëmbeu më shumë çmime

Ceremonia e 80-të e çmimeve Golden Globe është transmetuar mbrëmjen e së martës, ku u shpall edhe lista e fituesve.

“The Banshees of Inisherin” ka fituar tre çmime të mëdha në ceremoninë e cila u mbajt në Los Angeles. Filmi siguroi çmimet si filmi më i mirë muzikor , skenari më i mirë si edhe aktori më i mirë komedian që shkoi për aktorin irlandez Kollin Ferëll.

Filmi autobiografik i regjisorit Stiven Spielberg, The Fabelmans, ishte gjithashtu një nga fituesit e mëdhenj, duke fituar filmin më të mirë dramatik.

Spielberg u shpall regjisori më i mirë për filmin, i cili flet për një djalë i cili bie në dashuri me krijimin e filmave. Mishell Jou ylli i “Everything Everywhere At Once”, gjithashtu fitoi si aktorja më e mirë në një komedi apo muzikal. Yeoh me origjinë malajziane ishte vetëm aktorja e dytë grua me origjinë aziatike që fitoi në këtë kategori.

Austin Butler fitoi për performancën e tij në filmin “Elvis”. Mediat e huaja shkruajnë se favoriti në këtë kategori shihej prej kohësh aktori Brendan Fraser i cili luajti në filmin “The Whale”.

“Këtë ia kam borxh një regjisori të guximshëm dhe vizionar, i cili më lejoi të rrezikoja dhe gjithmonë e dija se do të më mbështesnin. Baz Luhrmann, të dua. Faleminderit që besove tek unë në ato momente që nuk besoja as në veten time”, Austin Butler

Përpara ceremonisë , aktori mohoi se do të merrte pjesë në film.

