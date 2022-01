“Golden Globes 2022” nuk do të ketë tapet të kuq

19:40 05/01/2022

Ceremonia e çmimeve “Golden Globes” për vitin 2022 do të vazhdojë, por me një listë shumë të shkurtër të pjesëmarrësve të zakonshëm.

Përhapja e variantit Omicron ka detyruar që shoqata të modifikojë ceremoninë. Në edicionin e 79-të, nuk do të ketë të ftuar, shtyp apo publik. Vetëm “anëtarë të përzgjedhur dhe fitues” do të lejohen të jenë të pranishëm që do t’iu binden masave strikte.

Ndër to do të jenë një certifikatë vaksinimi, dozë përforcuese dhe test negativ PCR të 48 orëve të fundit. “Nuk do të ketë tapet të kuq. Të ftuarit duhet të kenë maskë dhe të ruajnë distancën në çdo moment në sallë”, është shprehur shoqata.

Nuk është bërë asnjë njoftim nëse do të ketë live-stream apo transmetim tjetër virtual. “Golden Globes” është caktuar në datën 9 Janar./tvklan.al