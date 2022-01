“Golden Globes 2022” nuk do të transmetohet askund

22:20 07/01/2022

Dhe fituesi është: Kush e di?

Ceremonia e “Golden Globes 2022” nuk do të transmetohet dhe do të jetë një ngjarje tërësisht private, informojnë mediat e huaja. Fituesit e këtij viti do të publikohen gjatë eventit 90-minutësh në faqen zyrtare të internetit të “Golden Globes”.

Organizata ka njoftuar se fituesit do të postohen edhe në Twitter. Kjo deklaratë vjen vetëm pak ditë para datës 9 Janar që është caktuar spektakli.

Ceremonia u anulua nga rrjetet televizive pasi shoqatës iu evidentua mungesë e diversitetit. Të martën, u njoftua se ky vit nuk do të kishte tapet të kuq, audiencë, shtyp apo prezantues të famshëm, por vetëm masa anti-covid./tvklan.al