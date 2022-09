Golden State gati për sezonin e ri

Shpërndaje







23:59 27/09/2022

Andre Iguodala do të vazhdojë të jetë pjesë e NBA për të paktën edhe një sezon. 38-vjeçari ka zyrtarizuar akordin me Golden State, skuadër në të cilën do të përjetojë sezonin e 19-të në ligën amerikane të basketbollit. Iguodala është afrimi më i ri i kampionëve të NBA dhe basketbollisti që plotëson vendin e fundit vakant për ta në sezonin e ri.

“Do të fajësoj disa njerëz për këtë vendim”, tha me shaka sulmuesi veteran, duke thumbuar yllin e Golden State, Stephan Curry dhe konfirmuar se sezoni i ardhshëm do të jetë zyrtarisht i fundit për të në basketbollin aktiv.

Iguodala ka kaluar shtatë sezone me State gjatë dy qëndrimeve të tij me klubin. Ai mbërriti për herë të parë në vitin 2013 dhe ndihmoi ekipin të fitonte tre tituj në katër sezone gjatë sundimit të tyre të viteve 2010. Për shkak të shqetësimeve për kufirin e pagës, ai u transferua te Memphis Grizzlies në 2019, por nuk zbriti në fushën e lojës për asnjë minutë.

Më pas, 38-vjeçari firmosi me Miami Heat, përpara se të rikthehej te Golden State sezonin e kaluar. Për shkak të dëmtimeve, ai mungoi në shumë raste, gjithsesi për të ishin rezervuar minuta në finalet e play-off të NBA, duke ndihmuar Golden State për të fituar një tjetër kampionat dhe për ta dërguar në 4 numrin e titujve në basketbollin amerikan.

Klan News