Golden State Warriors janë në çerekfinalen e ‘Play-Off’ të NBA, pasi mposhtën Houston Rockets me rezultatin e serive 4-3. Golden State fitoi me rezultatin 103-89 për të thyer kundërshtarin dhe kaluar më tej.

Warriors patën një epërsi minimale pas çerekut të pare të lojës, ndërsa në periodën e dytë thelluar akoma dhe më shumë avantazhin. Rockets treguan shenja reagimi në periodën e tretë, por nuk mjaftuan për të shmangur humbjen dhe eliminimin nga gara për titullin kampion.



Lojtari më i mirë i Golden State ishte Hield me 33 pikë, ndërsa Curry kontribuoi me 22 pikë dhe 10 asistime. Thompson me 24 pikë ishte më efektivi te Houston me një lojë të shkëlqyer nga Sengun i cili shënoi 21 pikë dhe 14 rebaund. Golden State do të luajë kundër Minnesota Timberëolves në çerekfinale, dhe ndeshja e parë e serisë do të luhet të mërkurën.



Ndërkaq, Indiana mori kryesimin e sfidave çerekfinale kundër Cavaliers. E udhëhequr nga yjet e skuadrës, Pacers mori kryesimin e serisë kundër rivalëve, me fitoren komode 121-112.

