Golden State merr suksesin e radhës

12:02 28/01/2022

Warriors mund Minnesota dhe shkon në katër fitore radhazi, pa LeBron James ekipi i Lakers mundet nga Philadelphia

Golden State mori fitoren e katërt radhazi në sfidën e radhës në NBA. Warriors mposhti Minesotën me rezultatin 124-115. Stephen Curry u ritkhye i zakonshmi me gjuajtet tri-pikëshe të sakta dhe bëri paraqitjen më të mirë që nga 23 Dhjetori, duke realizuar 29 pikë. Një lojë të mirë bëri edhe Thompson me 23 pikë të realizuara. Më i miri për Minesotën ishte Karl-Anthony Towns me 31 pikë,12 ribaunde dhe 6 asiste.

Philadelphia mundi Lakers me rezultatin 105-87 në sfidën tjetër të NBA. Për ekipin nga Los Anxhelos mungoi LeBron James, i cili u la pushim për shkak të një dhimbjeje në gjurin e majtë. Joel Embiid ishte më i miri për skuadrën fituese në parket, duke realizuar 26 pikë, 9 ribaunde dhe 7 asiste. Kjo është ndeshja e tij e 16 radhazi me mbi 25 pikë të shënuara.

Për skuadrën nga Los Anxhelosi u dallua Anthony Davis që shënoi 31 pikë dhe 12 ribaunde. Lakers pësoi humbjen e 25 të sezonit, ndërkohë që Philadelphia shkon në 29 fitore në total.

