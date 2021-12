Golden State ndal Suns

13:55 04/12/2021

Warriors i japin fund ecurisë prej 18 fitoreve radhazi të Phoenix, derbin e Los Anxhelosit e fiton Clippers

Golden State mposhti edhe Suns dhe i dha fund ecurisë prej 18 fitoresh radhazi të tyre e u ritkhye në vendin të parë në Konferencën e Perëndimit. Një sukses i cili erdhi mbi të gjitha falë mbrojtjes, si edhe 23 pikëve të Curry, e paraqitjes së Uigins dhe Peiton me nga 19 pikë. Për Feniks u dallua Aiton me 23 pikë dhe Kris Pol me 12 pikë dhe 8 asiste. Për Warriors kjo është fitorja e 19 e sezonit, ndërsa për Suns humbja e katërt.

Debin e Los Anxhelosit e vendosën gabimet e Lakersave dhe saktësia e Kinardit, që realizoi dy tripikësha vendimtarë në 72 sekondat e fundit të ndeshjes.

Klipers shkojnë në vend të gjashtë në Konferencën e Perëndimit, ndërsa ndërpresin ecurinë me tri humbje radhazi. Lebron James i rikthyer pasi doli negativ në testin anti-Covid, realizoi 23 pikë në humbjen e 12 të sezonit të Lakersave.

Brooklyn konfirmohet si skuadra më e mirë e Konferencës së Lindjes pasi mundi Minesotën falë koshit të Kevin Durantit 11 sekonda nga fundi i lojës. 30 pikë, 10 ribaunde dhe 6 asiste për lojtarin e muajit. Fitorja e shtatë në tetë takimet e fundit për Nets, ndërsa Minesotës nuk i mjaftuan 21 pikët dhe 11 asistet e Rusellit dhe 19 pikët si nga Reid ashtu edhe nga Eduards.

Në takimet e tjera u mundën Hawks, Celtics, Pecers dhe Ëizards, ndërsa triumfuan Rockets dhe New Orleans.

