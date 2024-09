Ambasadori i BE-së në Tiranë Silvio Gonzato ka deklaruar në mediat bullgare se procesi i integrimit evropian bazohet në merita. Sipas Gonzato-s Shqipëria ka arritur në pikën ku vendet anëtare janë të kënaqura me përparimin e vendit. Diplomati evropian raporton progres të madh në administratën shtetërore shqiptare dhe në bashkëpunimin me Brukselin. Ai bëri thirrje për vazhdimin e luftës kundër korrupsionit.

Silvio Gonzato, ambasador i BE: Çfarëdo që të themi për kryeministrin shqiptar Edi Rama, ai është sigurisht një njeri me vizion. Kapitulli i parë i negociatave për Shqipërinë do të hapet së shpejti. Dëshira për integrim europian në Shqipëri është shumëpartiake. Tirana po bëhet kryeqytet rajonal. Për mendimin e tij ajo tashmë zë vendin e Beogradit.

Gonzato tha se ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, Shqipëria nuk ka një plan B të Bashkimit Europian.

I pyetur nga nëse ai është i shqetësuar për politikën e qeverisë maqedonase, e cila po përpiqet të minojë Korridorin 8, Gonzato u përgjigj se nga infrastruktura nga Deti i Zi bullgar deri në portin shqiptar të Durrësit ka një përfitim të madh si për ekonominë ashtu edhe për sigurinë, si pjesë e strategjisë së NATO-s.

Politika bullgare ka vlerësuar vendimin e Brukselit për ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut në rrugën e bisedimeve për anëtarësimin e plotë në familjen evropiane.

Ish-kryeministri Bojko Borisov kryetar i komitetit të punëve të jashtme, propozoi që të votohet në seancën plenare të Kuvendit Kombëtar një projektdeklaratë në lidhje me atë që konsiderohet shkatërrimi sistematik i dialogut ndërmjet RSM-së dhe Bullgarisë. Borisov theksoi se shqetësimet e Bullgarisë ndaj Shkupit u mirëkuptuan nga institucionet evropiane ndërkohë që vlerësoi përparimin e Shqipërisë në reformat e kryera.

Ai theksoi po ashtu se Shqipëria ka pranuar ekzistencën e pakicës bullgare dhe ka marrë veprime konkrete për respektimin e saj. Maqedonia e Veriut sipas Borisov do të duhet të përballet me pasojat e veprimeve të saj, pasi sipas tij keqtrajtimi i bullgareve atje ka rezultuar në avancimin e Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Ai bëri thirrje për dorëheqjen e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Transportit të Maqedonisë Aleksandar Nikoloski pas komenteve të tij nënçmuese për bullgarët dhe deklaratës se Shqipëria kurrë nuk do të bëhej anëtare e BE-se.

Ish kryeministri Kiril Petkov, bashkëkryetar i partisë “Ne vazhdojmë ndryshimin-Bullgaria Demokratike” (WCC-DB), theksoi se Maqedonia e Veriut duhet të vendosë nëse do të përfshijë bullgarët në kushtetutën e saj, vendimmarrje pa të cilën rruga e saj në BE do të mbetet e bllokuar.

Klan News