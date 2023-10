GoTech Electronics hap dyqanin e ri në Yzberisht

17:04 09/10/2023

Oferta për 10 ditë nga data 9-19 Tetor

Për të qenë gjithmonë sa më pranë konsumatorëve shqiptarë, ky është synimi i rrjetit të elektronikës GoTech që dyqanin e 25-të ka zgjedhur ta hapë në zonën e Yzberishtit në Tiranë. Inaugurimi i dyqanit u bë nga CEO, Albana Lilaj dhe Drejtori i Shitjeve, Hario Reçka.

“Në mbështetje të strategjisë së zgjerimit për të qenë më afër konsumatorit ne kemi zgjedhur Yzberishtin si një zonë në zhvillim për të ofruar produkte shumë cilësore me kursimim më të lartë të energjisë dhe me çmime të leverdishme. Ofrimi i një shërbimi të shkëlqyer, teknologjia e fundit, markat më të mira ndërkombëtare, mundësi blerje me këste e shumë e shumë shërbime të tjera që e bëjnë blerjen në GoTech një zgjedhje të zgjuar.”

Në ditën e parë të hapjes së dyqanit interesi i qytetarëve ishte i lartë. Kursimi mbetet një pike e fortë në strategjinë e GoTech Electronics.

“Për 10 ditë do të kemi oferta shumë të mira të cilat do të prekin të gjitha kategoritë. Çmimet do jenë si asnjëherë më parë. Dua të përmend disa prej tyre; lavatriçen Felsen 9kg A3+ inverter me çmimin më të mirë në treg, frigoriferin Candy inox Total No Frost A2+, televizor Felsen 40” Smart Android me super çmim, si dhe hekurin ETA, modelin më të shitur mund ta merrni me super ulje. Kjo ofertë është e vlefshme deri në datën 19 Tetor. Ju mirë presim të gjithëve”.

GoTech Electronics gjendet në të gjithë Shqipërinë, në Tiranë, Durrës, Fier, Kukës, Laç, Korçë, Shkodër dhe Elbasan.

Tv Klan