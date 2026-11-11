Digjitalizimi i hartave kadastrale po vijon me synimin për t’u përmbyllur brenda këtij viti sipas drejtoreshës se Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe gjatë këtij procesi disa shërbime mund të kenë kufizime për 21 ditë.
“Në maj të këtij viti ka nisur digjitalizimi i hartave kadastrale dhe të gjithë që mund të kenë marrë një përgjigje nga drejtoria vendore se shërbimi nuk mund të ofrohet për shkak të digjitalizimit të hartave në zonën e tyre nuk duhet të shqetësohen. Ky kufizim është i përkohshëm. Gjatë digjitalizimit, hartat skanohen, gjenerohen dhe integrohen në sistemin e Kadastrës, procese që për 21 ditë nuk lejojnë të kryhen veprime në harta”, tha drejtoresha e përgjithshme e ASHK-së, Lorena Goxhobelli.
Aktualisht në të gjithë vendin janë digjitalizuar mbi 1,300 zona kadastrale.
“Deri më sot kemi digjitalizuar të gjitha hartat në 1345 zona kadastrale të Shqipërisë, ndërsa për 589 zona të tjera jemi drejt përfundimit”, tha Goxhobelli.
Ky proces i Kadastrës Shqiptare është ndër projektet më të rëndësishme për modernizimin e saj, projekt që po zbatohet me mbështetjen e Bashkimit Europian dhe asistencën teknike të UNOPS.
Klan News
/tvklan.al