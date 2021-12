Grabitet filiali i Postës Shqiptare në Babrru

Shpërndaje







15:43 15/12/2021

Autorët, 2 të rinj që lëviznin me biçikleta

Këta janë dy të rinjtë, të cilët në orën 9 e 15 minuta të mëngjesit të së mërkurës, u futën në një nga fillialet e Postës Shqiptare në Babrru dhe me anë të kërcënimit, morën 200 mijë Lekë. Ngjarja ka ndodhur në pak minuta dhe në orar pune, ku të pranishëm ishin edhe qytetarë, të cilët thanë se janë frikësuar.

Nga verifikimi i kamerave të sigurisë, dy personat, ende të pa identifikuar, janë afruar pranë zyrës së postës me biçikletë.

Siç duket edhe nga pamjet, pasi kanë mbuluar kokën dhe fytyrën me kapuç, golf e shall janë futur në ambientet e brendshme dhe kanë kanosur punonjësit me pretendimin se kishin armë me vete.

Pasi kanë marr vlerat monetare, ata janë larguar me biçikletë, siç thonë burimet në drejtim të Alliasit. Policia sekuestroi një numër të lart të kamerave të sigurisë, për të ndërtuar itinerarin e largimit. Gjithashtu, efektivë të policisë bënë krehjen e zonës me qëllim kapjen e dy autorëve, por deri tani pa rezultat.

Tv Klan