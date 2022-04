Grammy 2022, triumfon Olivia Rodrigo

12:19 04/04/2022

Shumë nga emrat më të mëdhenj në industrinë e muzikës u nderuan me çmime në ceremoninë e 64-të vjetore Grammy. Kantautori Jon Batiste është artisti më i nominuar këtë vit, duke kryesuar paketën me 11 nominime. Justin Bieber, Doja Cat dhe HER ndjekin nga afër me nga tetë nominime secili, ndërsa Billie Eilish dhe Olivia Rodrigo janë të barabarta me shtatë nominime secila. Fituesi kryesor i natës ishte Jon Batiste, i cili mori pesë çmime.

Katër kategoritë e mëdha — albumi i vitit, rekordi i vitit, kënga e vitit dhe artisti më i mirë i ri — u zgjeruan nga tetë në 10 të nominuar dhe u prezantuan dy kategori të reja — performanca më e mirë muzikore globale dhe albumi më i mirë muzikor urbana — ndër të tjera ndryshime.

Olivia Rodrigo fitoi çmimin Grammy për "Artisten e re më të mirë". Artistja 19-vjeçare falënderoi Akademinë e Regjistrimit, ekipin e saj, familjen dhe miqtë e saj gjatë fjalimit të pranimit. Megan Thee Stallion dhe Dua Lipa dhanë çmimin teksa kishin veshur veshje të ngjashme të Versace. Chris Stapleton fitoi çmimin Grammy për "Albumin më të mirë country" për “Starting Over”.

