Granoff: Shqipëria mund të bëhet qendër rajonale energjetike

23:41 24/10/2022

Michael Granoff, kreu i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim është pyetur gjatë intervistës së tij në “Opinion” në lidhje me krizën energjetike. Ai u shpreh se të gjitha shtetet po vuajnë nga rritja e çmimeve. Sa i përket energjisë, ai u shpreh se ekziston një mundësi që Shqipëria me kalimin e kohës mund të bëhet një qendër rajonale energjetike.

Blendi Fevziu: Dua t’iu pyes po ashtu edhe për mendimin tuaj të përgjithshëm për ekonominë dhe gjeopolitikën. Lufta në Ukrainë ka ndryshuar shumë ekonominë, partneritetin si dhe rregullat e të bërit biznes nëpër botë. Sa e vështirë ka për të qenë për Evropën kryesisht, nuk po flas për Shtetet e Bashkuara, problemi energjetik? Nafta dhe energjia, por energjia duket se është më e problematike këto kohë.

Michael Granoff: Mendoj se të gjithë kishim menduar se koha kur do të kishim një luftë në Evropë kishte kaluar. Herën e fundit kur patëm një luftë në tokë evropiane, asnjëri prej nesh nuk kishte lindur. Kjo situatë ka shkaktuar një efekt domino, i cili shtrihet në shumë aspekte të ndryshme, qofshin këto gjeopolitike dhe energjetike.

Blendi Fevziu: Në filozofinë e Kombeve të Bashkuara dhe gjithçka.

Michael Granoff: Ka shumë pak gjëra që nuk kanë ndryshuar. Është më e lehtë t’i identifikosh këto gjëra, pasi kaq shumë gjëra kanë ndryshuar. Një prej tyre është qartazi energjia dhe kjo vjen si rrjedhojë e faktit se Evropa ka qenë shumë e varur ndaj energjisë ruse dhe tani nuk mundet më të vazhdojë kështu. Kjo ka shkaktuar një efekt domino te tregu botëror energjetik, tanimë ka më pak energji të disponueshme në forma dhe mënyra të ndryshme, por qartazi ndikon edhe Evropën në shkallë më të lartë nga se ndikon Shtetet e Bashkuara, pasi Evropa merrte një pjesë më të madhe të energjisë së saj, sidomos gazin, prej Rusisë.

Blendi Fevziu: Prej Rusisë?

Michael Granoff: Pikërisht.

Blendi Fevziu: Po Shqipëria, si ka për t’u prekur nga kjo krizë?

Michael Granoff: Si fillim duhet të thoni…

Blendi Fevziu: Ne nuk kemi qenë direkt të varur nga gazi rus, megjithatë ndodhemi në mes të problemit.

Michael Granoff: Ndodheni dhe realiteti është se çmimi i energjisë është një çmim ndërkombëtar. Shqiptarët do të paguajnë më shumë për energjinë sepse të gjithë do të paguajnë më shumë për energjinë. Dëgjo, Shtetet e Bashkuara për shembull, as ne nuk importojmë gaz nga Rusia, por çmimet e naftës për makinat janë rritur shumë në krahasim me çfarë kanë qenë para pak kohësh.

Blendi Fevziu: Të gjitha çmimet janë rritur këto kohë. Është lufta, pasiguria, gjërat që ndodhin. Megjithatë çmimet janë duke u rritur vazhdimisht. Mundet kjo krizë të ndikojë zhvillimin e ekonomisë botërore në tërësi?

Michael Granoff: Lejomëni të kthehem pak tek ajo që përmendët më parë për energjinë sepse mendoj që ka mundësi në kriza. Ekziston një mundësi që Shqipëria me kalimin e kohës mund të bëhet një qendër rajonale energjetike.

Blendi Fevziu: Në ç’mënyrë?

Michael Granoff: Shqipëria ka shumë hidrocentrale.

Blendi Fevziu: Po.

Michael Granoff: Keni njerëz që kërkojnë për energji…

Blendi Fevziu: Kjo varet te shiu.

Michael Granoff: Ka rënë shi qëkur unë erdha këtu. Sot ka më shumë energji seç kishte para se të vija para pak ditësh. E di që ka njerëz që kërkojnë për energji në brigjet e Shqipërisë dhe këta kanë për ta gjetur. Gazsjellësi TAP kalon përmes Shqipërisë. Pra, mendoj se ekziston një mundësi që Shqipëria të mos jetë thjesht viktimë e asaj që ndodhi, por mund të luajë një rol konstruktiv, pozitiv. Ndoshta mund të kthehet në një qendër rajonale energjetike. Nëse do isha pjesë e qeverisë, do të mendoja për këtë gjë. Do të mendoja për sfidat e kësaj gjëje, por po ashtu do të mendoja për mundësitë dhe mendoj se ka mundësi energjetike për Shqipërinë.

Blendi Fevziu: Edhe Shtetet e Bashkuara kanë për të pasur vështirësi ekonomike?

Michael Granoff: Të gjithë jemi të ndërlidhur me njëri-tjetrin, na pëlqen ose jo. Është e qartë se Shtetet e Bashkuara sot janë duke u përballur me kohëra të vështira ekonomike. Normat e interesit janë duke u rritur, çmimet po rriten, inflacioni është rritur. Tanimë jemi duke u përballur me një makroekonomi shumë ndryshe krahasuar me atë që përballeshim përpara disa vitesh dhe kjo ka për të ndikuar tek të gjithë. Na duhet të gjejmë se si do të kalojmë në mënyrë të sigurt këtë situatë./tvklan.al