Gratë afgane protestojnë kundër njohjes ndërkombëtare të qeverisë talibane

08:36 30/04/2023

Gratë afgane protestuan në Kabul të shtunën për të nxitur vendet e huaja që të mos e njohin zyrtarisht qeverinë talibane përpara një samiti të Kombeve të Bashkuara (OKB), javën e ardhshme.

Që kur talibanët u rikthyen në pushtet në vitin 2021, protestuesit që shprehin kundërshtimin kundër kufizimeve të të drejtave të grave në Afganistan janë rrahur ose ndaluar dhe forcat e sigurisë kanë qëlluar në ajër për të shpërndarë disa tubime. Por, grupe të vogla grash kanë vazhduar të organizojnë tubime sporadike.

Të shtunën, rreth 25 gra marshuan nëpër një zonë rezidenciale në kryeqytetin afgan përpara një samiti në Doha të Katarit ku OKB-ja thotë se do të diskutojë një “rrugë të qëndrueshme përpara” për Afganistanin.

“Njohja e Talibanëve – shkelje e të drejtave të grave,” brohoritën gratë gjatë marshimit, i cili zgjati jo më shumë se 10 minuta dhe kaloi pa u përplasur me forcat e sigurisë.

Thirrjet e tjera përfshinin “Populli afgan, peng i talibanëve” dhe “Ne do të luftojmë, do të vdesim, do të marrim të drejtat tona”.

Asnjë shtet nuk e ka pranuar ende qeverinë si legjitime që kur talibanët u kthyen në pushtet pas një tërheqjeje nga Afganistani të forcave amerikane në vitin 2021.

Një qeverie të mëparshme talibane që sundoi nga viti 1996 deri në 2001 iu dha njohja formale vetëm nga tre shtete: Pakistani, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite. Diplomatët, OJQ-të dhe agjencitë e ndihmës janë aktualisht thellësisht të ndarë mbi këtë çështje.

Disa besojnë se komuniteti ndërkombëtar mund t’i bindë talibanët që të kthejë të drejtat që ua ka marrë grave, duke penguar perspektivën e njohjes. Të tjerë thonë se edhe diskutimi i saj u jep talibanëve njëfarë legjitimiteti në një kohë kur ata po i largojnë gratë nga jeta publike.

Javën e kaluar, Zëvendës Sekretarja e Përgjithshme e OKB-së, Amina Mohammed tha se në takimin e Dohas që fillon të hënën mund të diskutohen “hapat e vegjël” në rrugën drejt njohjes, megjithëse me kushte.

“Ka disa që besojnë se kjo nuk mund të ndodhë kurrë. Ka të tjerë që thonë, mirë, duhet të ndodhë,” tha Mohammed në një fjalim në Universitetin Princeton.

OKB-ja ka njoftuar se “autoritetet de facto” të Afganistanit nuk janë ftuar në konferencën e Dohas.

“Njohja nuk është një çështje,” tha të premten një zëdhënës i OKB-së.

Protestuesja Shamail Tawana Nasiri, 26 vjeç, i tha AFP-së se çdo diskutim për njohjen formale “do t’i japë talibanëve motivim”.

“Për ata prej nesh që jemi të shtypur dhe të drejtat tona janë larguar, kjo rrit shqetësimet tona”, tha ajo./REL