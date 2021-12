“Green Pass”, ende në sirtar

15:51 07/12/2021

Aplikimi do të hiqte kufizimet për të vaksinuarit

Një muaj pasi autoritetet deklaruan se në Shqipëri do të vihet në përdorim “Green Pass”, pasaporta e gjelbër nuk kërkohet asgjëkundi në vendin tonë. Bizneset i binden orës policore për ta mbyllur aktivitetin në 23:00, kufizim që zgjat për ta prej më shumë se 20 muajsh. Edhe aktivitete të tjera janë të kufizuara, po për shkak se në to nuk lejohet të marrin pjesë as personat e vaksinuar, të cilët, nëse do të aplikohej Green Pass nuk do të kishte arsye ë pengoheshin.

Të vaksinuar ose jo, në mungesë të aplikimit të Green Pass-it, të gjithë duhet të zbatojnë këtë udhëzim. Për kryetarin e Shoqatës së Bar-Restoranteve, Pasaporta e Gjelbër do të shërbente edhe për ta hequr orën policore për të vaksinuarit, çka do të inkurajonte edhe skeptikët që të vaksinoheshin.



“Duhet të hiqet ora policore sepse nuk ka më kuptim të mbahet, është absurde”.



Sipas të dhënave nga Instituti i Shëndetit Publik, aktualisht në vend janë rreth 980 000 shqiptarë të vaksinuar me 2 doza anti-Covid, që do të thotë se secili prej tyre mund të kishte një pasaportë të gjelbër. Po në mungesë të saj aksesi në shërbime është ende i kufizuar.



Aktualisht shtete europiane si Zvicra, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Greqia, Italia etj, me një numër të lartë popullsie, Pasaporta e Gjelbër i jep akses gjithëkujt për çdo shërbim, duke eliminuar kufizimet në orare. Ata që kufizohen janë vetëm personat e pavaksinuar.



