Greqia bllokon anijen cisternë ruse

17:58 19/04/2022

Greqia ka bllokuar një cisternë nafte ruse në ishullin Evia. Lajmi është bërë i ditur nga roja bregdetare greke. Bllokimi i anijes ruse u bë për shkak të sanksioneve që ka vendosur Bashkimi Europian ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës.

Anija “Pegas” me flamur rus me 19 anëtarë të ekuipazhit në bord u ndalua në bregun jugor të ishullit Evia. Ambasada e Rusisë në Athinë njoftoi në Twitter se po e shqyrton këtë rast dhe është në kontakt me autoritetet greke.

“Anija është bllokuar si pjesë e sanksioneve të BE-së”, tha një zyrtar i Ministrisë greke.

Anija cisternë kishte raportuar më herët një problem në motor dhe ishte drejtuar për në gadishullin jugor të Peloponezit për të shkarkuar ngarkesën në një tjetër cisternë, por deti i trazuar i detyroi të ankorohej në Karystos, në anën jugore të Evia, pikërisht aty ku u bllokua, raporton Reuters.

UANI, agjencia që monitoron trafikun e anijeve cisternë të lidhura me Iranin, raportoi se anija Pegas ngarkoi rreth 700 mijë fuçi nafte bruto në ishullin Sirri të Iranit më 19 Gusht 2021. Më pas u përpoq që këtë ngarkesë ta shkarkonte në një port të Turqisë përpara se të nisej drejt Greqisë. /tvklan.al