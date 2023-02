Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis speaks during a press conference to discuss the economy and jobs, in Athens on January 23, 2023. (Photo by Aris Messinis / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

Greqia dërgoi ndihma në Turqi/ Mitsotakis: Mbështetja për Sirinë është më e ndërlikuar

18:05 07/02/2023

Pavarësisht tensioneve të saj me Turqinë, Greqia është ndër vendet që kanë dërguar ndihmë në Turqi për të ofruar mbështetje pas tërmetit me magnitudë 7.8 që goditi Turqinë Jugore.

“Greqia dhe Turqia janë fqinjë që duhet të ndihmojnë njëri-tjetrin në kohë të vështira. Kjo nuk është hera e parë që tërmetet godasin vendet tona. Kjo është koha për të lënë mënjanë përkohësisht mosmarrëveshjet tona dhe të përpiqemi të adresojmë atë që është një situatë shumë shumë urgjente”, tha kryeministri grek Mitsotakis.

Nga ana tjetër, kryeministri grek Mitsotakis thotë se në Siri nuk ka asnjë bashkëbisedues zyrtar dhe asnjë garanci se ndihma do të arrijë në zonën e prekur dhe kjo i bën të vështira e të ndërlikuara përpjekjet për të ndihmuar.

“Asnjë vend më vete nuk ka aftësinë për të bërë këto lloj marrëveshjesh. Kjo është arsyeja pse unë mendoj se është e rëndësishme që këto negociata të mund të zhvillohen ose nëpërmjet OKB-së ose përmes Bashkimit Evropian duke tërhequr burime. Unë nuk do të ndihesha i sigurtë nëse do të kisha këto një lloj diskutimi në një nivel dypalësh. Kjo nuk ka të bëjë me gjeopolitikën. Nuk ka të bëjë me njohjen e ndonjë regjimi. Kjo ka të bëjë me shpëtimin e njerëzve në kushte të tmerrshme që kanë nevojë dëshpërimisht për ndihmën tonë,” tha ai në një intervistë për CNN.

Kujtojmë se Siria Veriperëndimore, e cila është prekur nga tërmeti, ka qenë duke luftuar që nga lufta civile në vend. Aktualisht, disa pjesë të Sirisë veriperëndimore, përfshirë Idlib, janë ende të kontrolluara nga rebelët antiqeveritar./tvklan.al