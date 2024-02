Greqia legalizon martesat e së njëjtës gjini

00:03 16/02/2024

Kryeministri Mitsotakis: Ligji i ri “do të shfuqizojë me guxim një pabarazi serioze”

Greqia u bë vendi i parë me shumicë të krishterë ortodokse që legalizon martesat e të njëjtës gjini. Gjithashtu, pas votimit të së enjtes, çiftet tani do të lejohen ligjërisht të birësojnë fëmijë. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se ligji i ri “do të shfuqizojë me guxim një pabarazi serioze”. Por legjislacioni e ka ndarë vendin, rezistenca e ashpër po udhëhiqet nga kisha e fuqishme ortodokse greke.

Projektligji kishte nevojë për një shumicë të thjeshtë për të kaluar në parlamentin prej 300 anëtarësh. Kryeministri Mitsotakis mbrojti projektligjin, por kërkoi mbështetjen e partive opozitare për ta kaluar atë, pasi dhjetëra deputetë nga partia e tij qeverisëse e qendrës së djathtë e kundërshtuan.

“Njerëzit që kanë qenë të padukshëm më në fund do të bëhen të dukshëm rreth nesh dhe me ta, shumë fëmijë më në fund do të gjejnë vendin e tyre të duhur,” tha kryeministri në parlament gjatë një debati përpara votimit. Organizatat e mbrojtjes së të drejtave LGBTQ në Greqi e vlerësuan votimin si historik.

Pesëmbëdhjetë nga 27 anëtarët e Bashkimit Europian kanë legalizuar tashmë martesat e të njëjtit seks. Greqia deri më tani ka mbetur prapa disa prej fqinjëve të saj europianë, kryesisht për shkak të kundërshtimit të Kishës. Gjithashtu është vendi i parë në Europën Juglindore që ka barazi martesore. Mbështetësit e Kishës mbajtën mitingje në sheshin Sintagma të Athinës të enjten para votimit nga parlamenti. Shumë prej tyre shfaqën pankarta, kryqe, lexuan lutje dhe kënduan pjesë nga Bibla.

