Greqia lehtëson kufizimet

16:01 17/02/2022

Masat e reja do të zbatohen nisur nga e shtuna e ardhshme

Heqja e pjesshme e masave në lidhje me pandeminë e koronavirusit, përfshirë kufizimet në vendet e argëtimit dhe ngjarjet sportive do të hyjnë në fuqi më 19 Shkurt.

Ministri grek i Shëndetësisë, Thanos Plevris theksoi se ”komiteti i ekspertëve të shëndetësisë pas kërkesës së qeverisë vendosi që të heqë disa kufizime” dhe se ”puna në distancë do të jetë e kufizuar në 20% të stafit të sektorit publik dhe privat”.

Në të gjitha aktivitetet që pritet të rifillojnë do të jetë e detyrueshme mbajtja e maskës. Gjithashtu hyrja do të mundësohet vetëm nëse qytetarët do të paraqesin cerfifikatën dixhitale. Masat do të hyjnë në fuqi të shtunën e ardhshme do të lehtësojnë qytetarët, pas dy vitesh kufizime të rrepta për shkak të pandemisë.

Më herët vendeve europiane që hoqën pothuajse të gjitha kufizimet e lidhura me pandeminë iu bashkua Danimarka, Holanda, Norvegjia dhe Suedia.

Klan News