Greqia mban sot zgjedhjet e reja parlamentare

15:57 25/06/2023

Demokracia e re e Mitsotakis drejt shumicës absolute

Më shumë se 9.8 milionë grekë do të drejtohen sot në kutitë e votimit për të zgjedhur 300 deputetët e rinj në raundin e dytë, pesë javë pas zgjedhjeve të 21 Majit, ku ndonëse konservatorët fituan bindshëm ndaj të majtëve, ata nuk mundën të siguronin shumicën parlamentare për të qeverisur të vetëm.

Në garën elektorale të kësaj të diele, marrin pjesë 32 subjekte politike, por sipas sondazheve paraprake në parlament përfaqësim deputetësh pritet të kenë 4-8 formacione politike. Shtypi grek bazuar edhe në rezultatet e raundit të parë të 21 Majit thotë se nuk priten surpriza mbi qeverinë e ardhshme, ku Demokracia e Re e Qyriakos Mitcotaqis kryeson bindshëm, i ndjekur nga Syriza e Aleksis Cipras dhe Pasok me në krye Niko Andrulaqis.

Këto zgjedhje, sipas mediave greke do të përcaktojnë nëse vendi pas 2 garash dhe gati 30 ditësh pa qeveri do të ketë një ekzekutiv të fortë e të qëndrushëm, apo do të hyjë në aventura kombëtare të paparashikueshme.

Analistët flasin për një pjesëmarrje më të ulët në votime, krahasuar me zgjedhjet e 21 Majit, ku një ndikim pritet të ketë edhe largimi i qytetarëve drejt zonave bregdetare për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë Greqinë prej ditësh.

Në 21 Maj, Demokracia e Re arriti të merrte dhe disa nga bastionet më të rëndësishme të së majtës, ç’ka për median vendase ka vështirësuar mbijetesën politike të ish-kryeministrit grek Alexis Tsipras, që drejton të majtët e Sirizas.

Sakaa, kreu i Pasok, Nikos Andrulakis shpreson që rezultati final të këtyre zgjedhjeve ta kthejë partinë e tij në forcën më të madhe opozitare në vend.

