Greqia në alarm për minoritetin grek të Imbros

22:40 16/01/2022

Kryeministri Kyriakos Mitsotakis dhe ministri i Jashtëm Nikos Dendias deklaruan mbështetjen e tyre për minoritetin grek të Imbros, një ishull në Egje, që është pjesë e Republikës së Turqisë.

“Do të keni mbështetjen e plotë të qeverisë greke në përpjekjet tuaja”, tha Mitsotakis, duke shtuar se qeveria e tij do t’i ndihmojë ata materialisht dhe moralisht, duke i bërë presion Turqisë në çdo forum ndërkombëtar që të respektojë atë që ka nënshkruar.

Kryeministri grek pranoi se janë ndërmarrë disa hapa, si rihapja e shkollave që u mbyllën në mënyrë arbitrare në 1964, por vuri në dukje se ka ende shumë për të bërë derisa qytetarët e Imbros, qytetarë të plotë turq, të kenë të drejta të barabarta. Nga ana tjetër kryediplomati grek Nikos Dendias foli edhe për çështjen e të drejtave të barabarta për minoritetin helen të ishullit të vogël të Egjeut. Ai i ka bërë thirrje Turqisë të respektojë nenin 14 të Traktatit të Lozanës që kërkon garanci për popullsinë e ishullit.

Dendias i siguroi pjesëmarrësit se Ministria e Jashtme greke po bënte përpjekje të mëdha për të ndihmuar dhe ruajtur trashëgiminë e pakicës greke në ishull.

“Ne do të vazhdojmë të jemi pranë jush, duke përdorur çdo mjet që kemi në dispozicion për të arritur këtë qëllim,” tha Dendias. Ai ka shtuar se në çdo rast Greqia do t’i kujtojë Turqisë angazhimet e saj dhe do të publikojnë padrejtësitë që grekët e ishullit Imbros vuajnë çdo ditë.

Klan News