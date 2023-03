Greqia nuk do e njohë Kosovën

20:06 28/03/2023

Presidentja greke në Beograd kërkon integrimin e rajonit në BE

Presidentja e Greqisë u shpreh ne Beograd se qëndrimi i shtetit të saj për mos njohjen e Kosovës mbetet i njëjtë.

Katerina Sakelaropoulou: Qëndrimi i Greqisë për të mos njohur pavarësinë e shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës, mbetet i njëjtë. Megjithëkëtë Greqia ndjek një qasje pragmatiste dhe konstruktive në raport me Kosovën, në përputhje me forcimin e stabilitetin dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor.

Sipas saj lufta në Ukrainë ka nxitur nevojën për të përshpejtuar procesin e afrimit të Ballkanit Perëndimor në BE.

Katerina Sakelaropoulou: Shqipëria dhe Maqedonia së Veriut kanë mbajtur konferencën e tyre të parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Lufta në Ukrainë ka nxitur nevojën për të përshpejtuar procesin e afrimit të Ballkanit Perëndimor në BE. Roli i Greqisë si një ofrues i sigurisë energjetike për Ballkanin Perëndimor dhe më të gjerë do të pritet të forcohet më tej.

Baza e magazinimit të gazit në portin e Aleksandropolis, e cila do të vihet në punë në fund të këtij viti, do të hapë një portë të re të diversifikimit për furnizimin me gaz natyror për Serbinë, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Bullgarinë, Rumaninë dhe do të reduktojë varësinë e tyre nga gazi natyror rus.

Presidenti Vuçiç tha se po ndërtohet një hekurudhë e shpejtë për në Nish drejt kufirit me Maqedoninë e Veriut si dhe korridori ndërlidhes Budapest-Beograd-Shkup-Selanik-Pire.

