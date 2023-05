Greta Koçi: Nuk jam e bukur as unë as motra ime, më e bukur është…

21:44 19/05/2023

Këngëtarja Greta Koçi ka rrëfyer në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan momente nga karriera dhe jeta e saj.

Noeli: Greta ti ke kënduar një këngë për motrën, kush është më e bukur ti apo motra jote?”

Greta: Nuk jam më e bukur as unë as motra ime, më e bukur është mbesa ime e vogël 7-muajshe. Kam ndarë disa momente me të në momentin kur lindi dhe një video pas disa muajsh.

