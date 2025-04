Punëtorët e Greqisë do të futën në grevë ditën e nesërme me datë 1 Maji, me qëllim kërkesën e kushteve me të mira të punës.

Për shkak të kësaj proteste, transporti në të gjithë vendin do të jetë me “ndërprerje pune”, që do të thotë se do funksionojë në orare të caktuara.

Ndalimi i punës për transportin do të zgjasë nga nisja e turnit deri ne orën 9 të mëngjesit, dhe nga ora 9 e mbrëmjes deri në fund të turnit. Këto janë orare të cilat frekuentohen shpesh nga qytetarët.

Punëtorët e metrosë kërkojnë rritje të konsiderueshme page që mbulojnë nevojat e së përditshmes, rivendosjen e pagave të 13-të dhe 14-të, si dhe ulje të çmimeve të produkteve bazë dhe energjisë, sipas in.gr.

Nga ana tjetër, anijet kanë shpallur grevë totale prej 24-orshe.

Sindikatat greke bëjnë thirrje për tubime dhe kërkojnë pjesëmarrjen e të gjithëve.

/tvklan.al