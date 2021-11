Grima publikon listën te kombëtarja e femrave, 16 aktivizohen në Shqipëri

23:40 19/11/2021

Përballje decizive në rrugën drejt Botërorit

Kombëtarja shqiptare e femrave do të rikthehet në fushë për të luajtur dy ndeshjet e fundit për këtë vit, të vlefshme për kualifikueset e Kampionatit Botëror, ‘Australi-Zelandë e Re 2023’. Në kuadër të këtyre dy sfidave, trajneri Amir Grima ka bërë publike listën me 22 futbollistet e grumbulluara.



16 prej këtyre lojtareve janë pjesë e klubeve në kampionatin shqiptar, teksa 6 të tjerat aktivizohen në Kosovë dhe në klube të huaja si Como, Basel dhe Klepp. Në listen e të grumbulluareve bëjnë pjesë edhe dyshja, Megi Doci e Lucije Gjini, emra të rëndësishëm për kombëtaren tonë të femrave.

Kuqezinjtë do të luajnë fillimisht kundër Norvegjisë në ‘Air Albania’, më 25 Nëntor ndërsa më 30 Nëntor, kombëtarja e femrave do të luajë kundër Kosovës në transfertë. Kombëtarja e femrave renditet aktualisht në vendin e katërt në grupin F, pasi ka marrë një fitore historike kundër Armenisë, teksa e mundi me shifrat 5-0, një barazim me Kosovën dhe dy humbje me Poloninë dhe Belgjikën.

