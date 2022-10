“Grindu ti e grindu unë…”, Ardit Gjebrea-Klint Çollakut: Na e zbërthe pak tekstin

19:51 16/10/2022

Klint Çollaku e ka nisur karrierën e tij në muzikë në “Gjeniun e Vogël”, ku rrëmbeu një nga çmimet më të rëndësishme, atë të vendit të tretë. Ai është një nga zërat më të pëlqyer të muzikës shqiptare dhe kjo është hera e tretë që ai merr pjesë në festivalin “Kënga Magjike”.

Dy konkurrimet e tij të para në këtë festival kanë qenë me balada, por këtë herë këngëtari ka zgjedhur të na suprizojë me një këngë ndryshe me titullin “Si t’ja bojm na”. Kjo është një këngë ritmike që sipas tij, edhe i shkon. Ardit Gjebrea duke “e ngacmuar” i lexoi një pjesë të tekstit për ta pyetur nëse kjo i shkonte, po ashtu i kërkoi që ta zbërthente pak tekstin, por Klinti iu përgjigj se këtë po ia linte në dorë publikut.

Ardit Gjebrea: Mesa ke dëgjuar deri tani nga këngët e festivalit, kujt do ia japësh 30-pikëshin?

Klint Çollaku: Kjo mbetet për në fund, nuk mund ta them tani.

Ardit Gjebrea: Bëra një ngacmim thjesht për të kujtuar votimin e artistëve në këtë festival të cilëve do u bashkohet edhe votimi i jurisë edhe i publikut, por këtë vit do kemi një risi se do votohen veç artistët shqiptarë dhe veç artistët e huaj për faktin se do të kemi një natë ekstra. Do i kthehemi finales tradicionale shqiptare dhe më pas do i kthehemi finales ndërkombëtare në natën e katërt. A je i lumtur për këtë?

Klint Çollaku: Patjetër unë i kam gjithmonë qejf risitë, kështu që pse jo.

Ardit Gjebrea: Artistët në shumicën e rasteve për të ardhur në festivale zgjedhin balada, siç ke ardhur në duet me Xhesika Polon në festivalin e kaluar, por edhe më parë. Këtë vit ke zgjedhur një këngë ritmike, është çështje strategjie apo frymëzimi?

Klint Çollaku: Unë e quaj për veten time si një rilindje për mua si artist, se gjithmonë kam ardhur me balada dhe kësaj here kam zgjedhur të vij me një këngë komplet ndryshe që edhe më shkon. Besoj! Këtë do e vendosë publiku.

Ardit Gjebrea: Të shkon? Po të them disa nga vargjet e tekstit të shkojnë? “Grindu, ti e grindu unë, ama duhemi dhe më shumë bënim bum, bum bum…”, të shkoka kjo?

Klint Çollaku: Po më shkon.

Ardit Gjebrea: A të shkon?! Po na e zbërthe pak tekstin?

Klint Çollaku: Tekstin ia lë në dorë dëgjuesve që ta zbërthejnë./tvklan.al