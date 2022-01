Gripi dhe Omicron në qarkullim intensive në vend

16:54 12/01/2022

Ekspertët: Gripi pritet të arrijë pikun në fund të Janarit

Gripi dhe Omicron janë dy viruse që po bashkëqarkullojnë intensivisht në vendin tonë. Ekspertët e Shëndetit Publik nisur nga eksperiencat e mëparshme parashikojnë që fundi i këtij muaji të sjellë dhe pikun e infektimeve.

“Viroza kryesore që qarkullon është gripi, tjerat janë në nivele të papërfillshme, kemi qarkullim të Omicron dhe Gripit. Me infeksione respitarore të sipërme dhe të poshtme paraqiten 11 mijë pacientë në sistemin ambulator. Trendi i infeksioneve respitarore dhe intensiteti i gripit pritet të arrijnë pikun nga fundi i muajit Janar dhe fillimi i muajit Shkurt”.

Specialistët apelojnë që në rastet e infektimit të vihet menjëherë kontakt me mjekun e familjes.

“Çdo person që ka shenja të gripit që janë të ngjashme, por temperatura është pak më e lartë se sa në lidhje me Covid duhet të kontaktojë me mjekun e familjes të evitojnë shkuarjen në farmaci dhe marrjen e mjekimeve vetë… Kontakti me mjekun është ai që vlerëson gjendjen dhe vlerëson nëse ka nevojë për izolim apo jo, do marrë trajtimin dhe regjimin”.

Target i gripit janë fëmijët dhe të moshuarit.

“Vërehen dy kulme të prekjes ndaj gripit. Kulmi i parë është 10-15 vjeç dhe grupmosha e dytë janë mbi 65 vjeç. Këto janë të dyja grupmosha që duhet të vaksinohen dhe asnjëherë nuk është vonë”.

Ekspertët kanë evidentuar se varianti Omicron i koronavirusit po mbizotëron në vendin tonë. Ata apelojnë për vaksinim, si një mundësi për t’u mbrojtur nga format e rënda dhe fatalitetet.

