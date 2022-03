Gripi i shpendëve, tërhiqen 150 mijë vezë nga tregu

16:05 24/03/2022

AKU: Asgjësohen 450 mijë vezë, produktet të sigurta

Tërhiqen nga tregu 150 mijë vezë për shkak të infektimit me virusin e gripit të shpendëve. Ne një intervistë për Tv Klan, Drejtorja e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Jeta Deda, tha se produktet e tërhequra nga tregu janë pjesë e stabilimenteve të vendosura në karantinë. Në total do të asgjësohen rreth 550 mijë vezë bashkë me ato të stabilimenteve të infektuara.

“Janë tërhequr vetëm sasi që janë lidhur me stabilimente që janë në zonë karantinimi. E produkteve të bllokuara në stabilimentet e karantinimit janë diku rreth 400 mijë vezë. Nga tregu duhet të jenë tërhequr diku tek 150 mijë vezë”.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit thotë se këto produkte do të asgjësohen.

“Plani i kontigjencës parashikon edhe procedurën e asgjësimit të produkteve dhe nënprodukteve. Pra nuk kemi të bëjmë dot me asgjësim me karbon apo groposje, kështu që është një lloj tjetër asgjësimi që i mbetet gjithmonë institucioneve të sektorit të mjedisit që i takon ta vlerësojë”.

Përsa i përket sigurisë për konsumatorët, Deda thotë se produktet që tregtohen janë të kontrolluara dhe inspektohen të gjitha njësitë tregtare.

“Duhet thënë për produktet që janë në treg që janë prodhim i kompanive që mund të jenë në zonë karantinimi në bazë të planit të kontigjencës, nuk janë stabilimente më një vendndodhje, por edhe të stabilimenteve të tjera që janë të kontrolluara nga instancat. Kështu që mund të jenë produkte që i përkojnë prodhimit jo të këtyre stabilimenteve. Nëse ka certifikatë veterinare, kujt datave i referohet certifikata e veterinare, hyrja dhe dalja nga stabilimentet, të gjitha këto po inspektohen dhe kontrollohen”.

Sipas specialistëve konsumimi i produkteve të shpendëve nuk përbëjnë rrezik për konsumatorin pasi gatuhen në temperatura të larta.

