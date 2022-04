Gripi stinor shton vizitat në poliklinika

Shpërndaje







15:56 30/04/2022

Të rriturit paraqesin shqetësime të ndryshme. S’mungojnë as pacientët post-Covid

Gjatë kësaj periudhe ashtu si fëmijët, virozat e ndryshme apo gripi stinor ka prekur edhe të rriturit. Mjekët e familjes tregojnë disa nga shqetësimet kryesore që ndeshen tek kjo grupmoshë.

“Në këto kohë qarkullojnë pjesa e virozëve të stinës si gripi. Më shumë theksi vihet te alergjitë stinore. E njëjta gjë ndodh me të rriturit që sjellin fëmijët e më pas vijnë vetë me të njëjtat problematika”.

Pjesë e vizitave në poliklinika janë edhe qytetarët të cilët kanë kaluar koronavirusin më herët, por që vijojnë të vuajnë pasojat post-Covid.

“Ka persona që paraqiten me simptoma post-Covid, kryesisht janë probleme të frymëmarrjes dhe vazhdojnë trajtimin me pompa. Ka persona që kanë zhvilluar aritmi, ka që kanë probleme me lëkurën, urtikarie apo persona që vuajnë nga rënia e flokëve”.

Specialistët i bëjnë apel qytetarëve të çdo grupmoshe që të tregojnë kujdes dhe mos të neglizhojnë asnjë simptomë sado e lehtë të jetë ajo e t’i drejtohen mjekut.

Klan News