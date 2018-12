“Grua idiote”, kreu i opozitës ofendon Kryeministren

Në Parlamentin e Britanisë së Madhe, debatet mes qeverisë dhe opozitës janë të ndezura prej disa ditësh për shkak të Brexit. Mediat angleze raportojnë se së fundmi, kreu i opozitës në Angli, Jeremy Corbyn ka ofenduar Kryeministren Theresa May duke e quajtur “grua idiote”.

Këto fjalë, raportohet që ai t’i ketë thënë duke pëshpëritur pas një debati me Theresa May. Por një zëdhënës i Corbyn tha se ky i fundit nuk e quajti Kryeministren “grua idiote”, por foli në përgjithësi duke thënë “njerëz idiotë”. Kështu, Jeremy Corbyn nuk ka arsye që t’i kërkojë falje Kryeministres May, sqaroi zëdhënësi i tij.

Ky i fundit shtoi gjithashtu se kreu i opozitës i referohej të gjithë deputetëve me atë që tha duke pëshpëritur, pasi nuk po merrnin seriozisht çështjet për të cilat po diskutohej. Mediat kanë filmuar edhe momentin kur kreu i opozitës, Jeremy Corbyn pëshpërit pas fjalës së Kryeministres Theresa May. /tvklan.al