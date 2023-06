“Grua me zor nuk mbaj, të rrijë me norma”, deklarata e burrit habit Albinën

18:45 18/06/2023

Kërkesa e Albinës në “Shihemi në Gjyq” është vendosja e kontaktit me burrin e saj, Yllin i cili prej 6 muajsh është larguar nga shtëpia. Rubrika e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ka mundur ta gjejë Yllin që ka lënë pas një martesë 22-vjeçare. Sipas tij, “gruaja duhet të rrijë me norma” ose në të kundërt, do të largohet.

Ylli: Po pse mor burrë i dheut grua me zor do mbaj unë? Njeriu kur është normal e mban, kur s’është normal e ndan dhe kaq. Jam i lirë të jetoj siç dua vetë, ç’është kjo kështu? O të rrijë me norma gruaja ose unë nuk rri më në shtëpi. Kjo është fjalë burri!

Albina, e cila ndodhet në studio, thotë se nuk e kupton deklaratën e Yllit në insert. Ajo shprehet se nuk ka bërë asgjë që ai të shprehet kështu sepse në 22 vjet i kanë kaluar bashkë vështirësitë.

Albina: Unë nuk po e kuptoj çfarë kërkon ai ndaj meje sepse që në 2000 që jemi martuar, aty pastaj bëmë dokumentat, erdhën prindërit e Yllit, vjehrri me vjehrrën sepse dhe për mua sot të flas për ta është shumë e vështirë sepse sot ata kanë ndërruar jetë dhe nuk… kanë qenë me mua 22 vjet, që i kam shërbyer, që i kam ndenjur çdo gjë.

Ardit Gjebrea: Mua më vjen mirë që ti po prekesh për vjehrrin dhe vjehrrën.

Eni Çobani: Ka shkuar mirë në fakt.

Albina: Ato janë operuar, vjehrri është operuar një herë, vjehrra po ashtu ka shkuar 2-3 herë nëpër spitale dhe vetëm unë me Yllin i kemi bërë gjithë këto sakrifica./tvklan.al