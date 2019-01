Gruaja-babait të 3 fëmijëve: Vrit veten me gjithë vëllain tim, dua 50 000 eurot!

Dy ish-bashkëshortë, Andoneta dhe Fatosi nga Vlora, vijnë sot përballë njëri-tjetrit në seancën e ndërmjetësimit në rubrikën “Shihemi në Gjyq”. Andoneta akuzon ish-bashkëshortin se ai e ka mashtruar atë kur ajo ishte e sëmurë dhe në bashkëpunim me vëllain e Andonetës, Edmondin, Fatosi i ka marrë 53 mijë euro.

“Në Gusht 2011 më merr babai në telefon dhe më thotë që ka gjetur një shtëpi. Morëm edhe fëmijët erdhëm nga Greqia dhe pamë shtëpinë që do të blinim. Zonja e shtëpisë na dha dokumentet dhe tha shkoni tek noteri sepse nuk kam mundësi pasi kam punë. Morëm dokumentet dhe shkuam tek noterja. Mondi foli me noteren dhe më tha që është bërë një shtesë dhe nuk është në dokumente, mos u nxito, sepse do prishet dhe do bëhet lulishte. Ikëm dhe nuk e morëm shtëpinë. Lekët i kisha tërhequr nga banka dhe i kisha me vete me dokumente. Shkova me vëllain për t’i mbyllur lekët në bankë në Shqipëri dhe i thashë nëse shikon ndonjë shtëpi na thuaj. Në Greqi u vizitova dhe nuk më mbanin spitalet, derisa shkova në spitalin e Janinës. Kam bërë 5 operime dhe kam të gjashtin gati vetëm nga mërzitja dhe stresi nga ai zotëria“, tha Andoneta.

Fatosi: Operimin e fundit, nuk di gjë zonja. Më ka lajmëruar vajza dhe kam ndenjur 8 orë e gjysmë derisa i ka dalë narkoza dhe më pas jam larguar. E kam paguar unë doktorin 500 Euro.

Andoneta: Ke pasur që i’a ke dhënë, se unë s’i jepja.

Fatosi: I dhashë për fëmijët e tu. Nuk i dhashë për ty.

Më tej, ish-bashkëshortët debatojnë ashpër për 50 mijë eurot që Fatosi i kishte dhënë vëllait të Andonetës, Edmondit në vitin 2012.

Andoneta: I kam thënë mos i jep lekët, të gjitha veprimet bëji përmes noterit dhe të gjitha bëji në dy emra në emrin tënd dhe në emër të një të fëmijëve.

Fatosi: Ashtu janë bërë edhe në dokumente.

Andoneta: Ku i ke?

Fatosi: I zhduki yt vëlla.

Andoneta: Ik e gjeji ti. Vrit veten me gjithë atë, mua nuk më intereson fare.

Fatosi: Kanë qenë me tre emra, në emër të vajzës së madhe, djalit dhe emrin tim.

Andoneta: Nëse kisha për të jetuar edhe pesë ditë më tepër t’i do bëhesh sebep që po më katandis në këtë gjendje.

Eni Çobani: Nga 2012 deri tani çfarë keni bërë? E ke takuar Edmondin ? Ka dhënë ndonjë para?

Fatosi: Me mijëra herë, më thotë sot nesër. Fillimisht më tha kam një tokë për të shitur në Nartë, do ta marrë një firmë gjermane.

Eni Çobani: Edmondi e pranon që ka marrë shumën e parave?

Andoneta dhe Fatosi: E pranon.

Eni Çobani: Çfarë keni bërë ju këtu? Ju vërtet keni bërë një transaksion bankar dhe keni sjell para dhe thoni për blerjen e një apartamenti, por nuk ke përcaktuar as se kujt i ke thënë, as se ke prokurë, nuk ke as akt-marrëveshje me Edmondin. Pra ky është një borxh që i ke dhënë këtij zotërisë, por arsyeja blerje shtëpie.

Fatosi: Me besimin që kisha se isha kaluar vëllait me zotërinë.

Eni Çobani: Besimi ka një kufi. Janë 50 mijë euro, po heqim 3 mijë që thotë se ja kam dhënë në dorë.

Andoneta tregon se vëllai i saj Edmondi nuk tregon se çfarë ka bërë me paratë. Ajo e ka takuar disa herë, por nuk i ka thënë asnjë fjalë. Fatosi ka ardhur vazhdimisht në Shqipëri, por e ka gënjyer sikur pronari i shtëpisë është larguar dhe ka pasur punë, asnjëherë nuk e ka takuar. Pas disa tentativave të regjisë për të komunikuar në studion e “Shihemi në Gjyq” me Edmondin në një lidhje telefonike ai nuk është përgjigjur.

“Kam kryer brenda mundësive të gjitha telefonatat e mundshme kundrejt tij, i kam kërkuar edhe një takim privat. Nuk ka pranuar, ka shkuar deri atje duke kërkuar që të mos e telefonoj më sepse bezdisesh nga telefoni pasi ka pretenduar që shumën prej 50 mijë euro po e shlyen një vëlla tjetër që ndodhet në Itali, i cili ka bërë një pjesë të kësaj shlyerje, por jo të plotë është shumë e vogël brenda shumës të cilës Antonetës ai i detyrohet dhe justifikohet me faktin që vëllai im po i jep këto para. Unë Edmondit dua t’i drejtohem për dy gjëra, e para për bezdisjen. Unë do ta telefonoj sa herë të më kërkohet nga protagonistët që jeni ju dhe do keni nevojë. Më pas kur ju ta lini këtë punë për sa i përket ndërmjetësimit dhe i drejtoheni një organi tjetër, patjetër që keni të drejtat tuaja në mënyrë ligjore ta thërrisni këtë njeri. E dyta sa i përket shumës së parave më ka gënjyer duke më thënë në telefon tre ditë përpara vëllai e ka shlyer zonjën me një pjesë të parave, dhe kur unë marr Antonetën në telefon thotë se ato para përpara tre vitesh vëllai në Itali duke ditur që isha me një sëmundje shumë të rëndë më ofron 15 mijë euro për operacionin. Vëllai i tha paratë nuk i dua më, por ti do t’i quash si zbritje të borxhit të vëllait tjetër. Këta janë dy vëllezër të bërë nga një baba dhe një nënë”, tha zonja Eni.

Kanë kaluar 7 vite dhe asnjë shtëpi nuk është blerë dhe as lekët nuk dihet se me çfarë i ka shpenzuar vëllai i Andonetës, Edmondi. Ata pranojnë t’i kthejë 35 mijë euro duke pranuar lekët e vëllait tjetër si shlyerje të borxhit.

Në fund të seancës të dy ranë dakord për të hapur një proces gjyqësor. /tvklan.al