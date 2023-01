Gruaja e një prej të ftuarve në “Opinion” bën bamirësi. E zbulon pastori, por emrin nuk ia tregon

23:44 17/01/2023

Të shumta janë rastet kur njerëz të pasur ndihmojnë ata që janë më në nevojë. Disa e bëjnë këtë në heshtje, pa rënë në sy. Ky duket të jetë edhe rasti i bashkëshortes së një prej të ftuarve mbrëmjen e kësaj të marte në studion e “Opinion”.

Ishte pastori Paulin Vilajeti, i cili e zbuloi këtë, duke thënë se ajo shkonte herë pas herë tek Shtëpia e Fëmijës. Megjithatë Vilajeti nuk e bëri emrin publik, e madje vuri në mëdyshje edhe nëse vetë bashkëshorti i saj që ndodhej në studio ishte në dijeni të këtij fakti.

“Të jesh i pasur nuk është mëkat. Është një person këtu në studio, nuk do ia them emrin. Nuk e di a e di ai person, por gruaja e atij që është këtu, vjen tek Shtëpia jonë e Fëmijës, vjen dhe ndihmon fëmijët. Unë e falenderoj Zotin që ka njerëz të tillë. Por ka edhe diçka tjetër që unë besoj. Nëse nuk do kishte të pasur, unë edhe Arbri çfarë do bënim, si do t’i ndihmonim të varfrit? Është një bekim shumë i madh të jesh i pasur”, tha pastori, pa zbuluar emra.

Për të diskutuar për temën “A i paragjykojnë shqiptarët të pasurit”, në mesin e zotërinjve të ftuar mbrëmjen e kësaj të marte në Opinion ishin Ergys Mërtiri, Emin Barçi, Endri Shabani e Arbër Hajdari./tvklan.al