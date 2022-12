Gruaja është larguar prej dy vitesh nga shtëpia, preket telefonuesi: Vetmia është një tmerr

09:55 14/12/2022

Martesa me mblesëri apo me dashuri është tema e ditës që trajtohet sot në programin “Aldo Morning Show” në Tv Klan. Telefonuesit kanë rrëfyer historitë e tyre, por jo të gjitha kanë një fund të lumtur. Rrapo tregon se kur pa për herë të parë njeriun e zemrës që e njohu në një fshat, “sikur i ra rrufeja”, mendoi “ç’është kjo mrekulli”. Por prej dy vitesh e 7 muajsh, siç shton ai i përlotur gjatë telefonatës, nuk jeton më me gruan.

Rrapo: Një dashuri e fortë… mund të ndodhë edhe një fatkeqësi. Nga dashuria e madhe… mos i ndodhtë kurrkujt, por atë që ndodhi, ndodh, s’ke çfarë bën.

Aldo: Po thua për divorc?

Rrapo: Jo, mua s’më ka ndodhur asgjë, thjesht ka ikur nga shtëpia dhe kaq.

Aldo: Pra, bëhet fjalë për një divorc apo jo?

Rrapo: Jo, ligjërisht nuk jemi akoma të divorcuar por le të rrimë kështu siç jemi, s’ka problem. Ajo në shtëpi tjetër, edhe unë në shtëpinë time.

Rrapo ka dy fëmijë me bashkëshorten e tij, por mesa duket shkak i ndarjes së tyre është dyshimi i saj se ai e ka tradhtuar, gjë për të cilën shprehet se nuk e ka bërë pasi është jashtë parimeve të tij.

Rrapo: Unë nuk jam marrë kurrë me femra, në mënyrë absolute. Kam vetëm një bindje, një dhe një, dy tre, jo.

Aldo: E kuptova.

Rrapo: Edhe përgjigjja e asaj pyetjeje që bëre ti.

Aldo: Pra, me ç’po kuptoj unë ajo dyshon që ti…

Rrapo: Më pyete që e do akoma apo jo? Dhe unë s’të ktheva përgjigje. Tani e kuptove nga situata.

Aldo: Heshtja flet më shumë se fjalët.

Rrapo: Unë nuk vuaj për asnjë gjë, por vetmia është një tmerr i paparë./tvklan.al