Gruaja në Gjermani, por AKU Durrës e gjobit me 1 milionë Lekë në tregun e qytetit

21:00 15/06/2023

Emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan ka shkuar në Durrës për rastin e zonjës Nexhmie Hodo.

Kjo e fundit ka qenë për 25 vjet shitëse ambulante bulmeti në tregun e Durrësit. Në vitin 2017 ia le me marrëveshje banakun vajzës së tezes. Në 21 Maj 2018, AKU Durrës, bën inspektim dhe e gjobit me 1 milionë Lekë të vjetra.

Gjoba vihet në emër të Nexhmies, e cila e paguan edhe pse nuk ka qenë ajo në banak, por kushërira e saj Meremja.

Denoncuesja: Kam tregtuar bulmet tek tregu i fruta-perimeve në Durrës prej 25 vitesh. Më erdhi dita, dola në pension dhe e lashë punën në Dhjetor të 2017-ës dhe në 2018-ën, unë nuk kam shkuar më në treg që të tregtoj. Kontaktova me vajzën e tezes time dhe më tha që “meqë ti po e lë banakun, a ke mundësi që të më ndihmosh?” I lashë mallin, i lashë banakët dhe më ka likujduar kur e ka parë ajo të arsyeshme. Kësaj vajzës së tezes dhe të gjithë shokëve, shoqeve që ndodheshin aty që tregtonin bulmet, i shkon AKU-ja dhe i gjen parregullsi dokumentesh përsa i përket bulmetit dhe vendos një gjobë në emër tim 1 milionë Lekë të vjetra në Maj të 2018-ës në një kohë që unë isha në Gjermani. E pagova gjobën. AKU-ja duhet t’i kërkonte asaj të paktën kartën e identitetit, jam unë Nexhmija apo është Mejremja.

“Stop” i është drejtuar Admistratës së Markatës së Durrësit dhe është takuar me arkëtaren. Kjo e fundit pranon se gabimi i saj është se ka lënë një tjetër tregtar ambulant pas banakut, ndërkohë që në letra figuron emri i Nexhmie Hodos.

Gazetarja: Ndoshta më mirë do të kishte qenë që në atë kohë të mos pranonit marrëveshjen.

Arkëtarja: Këtë e pranoj si gabim se faktikisht 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, mbyllja Nexhit. Kush është Nexhi? Ikën Nexhi në Gjermani bën qejf, vjen e gjen vendin e punës prapë aty, faktikisht, por toleranca e han. Ti nuk je, do të ikësh, edhe do të vish t’i thuash Mondës që lekët e mia do t’i paguajë djali. Tani, unë si t’i them? Jo? Tani kaq gjë nuk do të bëjmë ne? Shkelje është, kaq gjë nuk do të bëjmë ne? Shkelje është, e kuptoj shumë mirë që është shkelje, por po them edhe njëherë se nuk është shkelje se ato lekë janë future në xhep

Nga ana tjetër, njëri nga inspektorët që ka qenë në terren kur u vu gjoba, Lulzim Balani, nuk e kujton rastin.

Gazetarja: Si e keni provuar që personi që keni pasur përballë, ka qenë Nexhmia?

Inspektori: Ka qenë një protokoll se ne iu marrim kartat e identitetit atyre dhe nuk hapet çështja pa emra. Është nje periudhë 5-vjeçare dhe nuk mund ta them në telefon se nuk e di tani. Unë nuk e njoh si fytyrë nëse e shoh përpara.

Si për ironi, rezulton, se në kohën, kur AKU gjobiste zonjën Hodo, kjo e fundit rezulton në Gjermani nga sistemi TIMS.

Denoncuesi: Unë kam kaluar në Mars dhe jam kthyer në Qershor nga Gjermania tek vajza. Kartën unë e kam pasur me vete.

