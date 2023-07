Gruaja publikon videon intime të vetes së saj: Kam borxhe 73 mijë Euro

13:39 21/07/2023

Një grua në Bergamo të Italisë, e cila ishte e “zhytur” në borxhe, ka gjetur një mënyrë për të shlyer detyrimet.

Gruaja, e cila me paratë do të duhet të paguante kokainën që kishte blerë përgjatë 1 viti, publikoi në internet një video intime të sajën.

Sipas mediave italiane, ajo i detyrohej plot 73 mijë Euro një shpërndarësi kokaine të zonës. Dhe për t’ja kthyer këto para, mendoi të publikonte në internet videon pornografike.

Me lekët që do të përfitonte, do të paguante personin nga i cili kishte blerë lëndën narkotike për 1 vit rresht.

Shitësi i drogës është arrestuar tashmë nga policia dhe hetimet për të zbuluan edhe rastin e gruas në fjalë.

Sipas hetuesve, dyshimet për aktivitetin e shitjes së kokainës nisën spontanisht. Një karabinier, kishte qenë jashtë detyrës një ditë, kur pa këtë shitës duke iu afruar një makine. Aty vuri re se shoferi i dha 50 Euro dhe mori një send të vogël.

Karabinieri kishte njoftuar sallën dhe ndoqën makinën. Drejtuesit iu gjet kokainë dhe ai pranoi që e kishte blerë. Prej këtij momenti u dokumentuan shumë raste të shpërndarësit të kokainës me epitetin “Raoul”, një 50-vjeçar me origjinë marokene.

/tvklan.al