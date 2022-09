Gruaja ruse i dërgon 1 milion Lekë në vit, Ymeri: Mos më nxeh se e di vetë ti…

19:01 18/09/2022

Zvetlana në rubrikën “Shihemi në Gjyq”, ka sjellë problemin që ka me bashkëshortin Ymeri i cili tregohet tepër i pasjellshëm me të. Svetlana është ruse e cila jeton në Itali dhe prej 20 vitesh njihet me Ymerin. Janë martuar në 2015, por ajo nuk ka marrë pasaportë dhe në fshatin Çermë ku jeton Ymeri ajo nuk figuron si gruaja e tij.

Zvetlana tregon se i dërgon Ymerit çdo muaj nga 950 Euro dhe se shtëpinë dhe femrën në këtë fshat e ka ndërtuar me Lekët e saj. Ajo ka frikë se përderisa emri i saj nuk figuron si bashkëpronare e shtëpisë, Ymeri mund t’ja japë fëmijëve që ka nga martesa e parë. Zvetlana i kërkon ndihmë zonjës Eni Çobani ta ndihmojë të marrë pasaportën shqiptare dhe të bëhet bashkëpronare e shtëpisë që Ymeri ka ndërtuar me Lekët e saj.

Zvetlana: I dërgoj 950 Euro në muaj që ai të jetojë mirë.

Eni Çobani: Pra, ti merr 1 milion Lekë të vjetra.

Ymeri: Po.

Zvetlana: Unë dua të rregullohem me dokumente ose përndryshe më kthe paratë mbrapsht. Të kam blerë dy makina, njëra më e mirë se tjetra. Njëra fuoristradë Toyota Yaris për një njeri që ia vlen, edhe këto i dua. Dua të më kthesh gjithçka, edhe këpucët dhe veshjet, janë të mijat. Ti nuk ke asnjë gjë. Më ke shkatërruar.

Ardit Gjebrea: Lekë për shtëpinë, i paske blerë Toyota Yaris, çfarë nuk i paske bërë Ymerit, po pse?

Zvetlana: Sepse e dua, sepse jam grua serioze, sepse jetoj me te dhe i kam dhënë gjithçka.

Ardit Gjebrea: Çfarë të ka pëlqyer tek Ymeri, se flokët jo (qesh).

Zvetlana: Në fillim tregohej i mirë, serioz, gjithçka shkonte për bukuri. Më pas kur i them më duhen ato dokumente, të kam bërë shtëpinë.

Eni Çobani: Arditi po thotë se çfarë të ka pëlqyer tek Ymeri?

Zvetlana: Më pëlqeu se ishte njeri serioz, mendonte veç për familjen tonë, por më vonë nuk e di, ndryshoi.

Ymeri: Gabove që ke ardhur tek zonja Eni Çobani. Mos më nxeh se e di vetë ti pastaj. Të kam thënë që burri është burrë. Do bëhet siç them unë.

Zvetlana: Burri është burrë, po tregoje veten pra.

Ymeri: Do bëhet siç them unë.

Zvetlana: Më duket se nuk e ke kuptuar. Ti duhet të tregosh që je burrë sepse unë të kam falur zemrën ty, të dua fort. Burrat shqiptarë janë të mirë, nuk janë të gjithë të këqinj. Ty më duket ka filluar të të lerë mendja. Tani do të të freskoj trurin sepse duhet të sillesh mirë, qartë?

Ymeri: Mirë, ik ulu atje.

Në përfundim të seanncës, Ymeri thotë nëse Eni Çobani arrin ta ndihmojë të marrë pasaportën shqiptare do e bëjë bashkëpronare edhe tek shtëpia që ai ka ndërtuar me Lekët e saj. /tvklan.al