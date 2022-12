Gruaja u gjobit me 1500 Paund për hedhjen e një bishti cigareje nga dritarja e makinës në Angli

14:34 29/12/2022

Një grua është gjobitur me 1,500 Paund në luftën kundër të ashtuquajturit “krim i zymtë”, pasi hodhi një cigare nga dritarja e makinës së saj.

Një person u pa duke hedhur një bisht cigare nga një Nissan që i ishe në pronësi të Maurine Bateesa në Barking & Dagenham.

Maurine Bateesa refuzoi të jepte detaje se kush drejtonte makinën në atë kohë dhe kështu u ndoq penalisht dhe u gjobit. Ajo nuk u paraqit në Gjykatën e Magjistraturës Barkingside, kështu që u gjobit në mungesë.

Këshilltari Syed Ghani tha: Fakti i thjeshtë është se ky person po hedh mbeturina. Nuk ka rëndësi nëse është një bisht cigareje apo një qese e zezë. Është një akt kriminal dhe ne nuk do të tolerojmë që njerëzit ta trajtojnë lagjen tonë si një vendpushimi. Ne kemi një qasje me tolerancë zero ndaj atyre që kapim në flagrancë dhe pse kemi rritur patrullimet dhe mbikëqyrjen tonë në zonat problematike. Ky person ka nxjerrë një mësim të shtrenjtë dhe ne shpresojmë se po ia përcjell këtë mesazh edhe të tjerëve në bashkinë tonë.

Në Zelandën e Re, duhani nuk do t’i shitet askujt të lindur më ose pas 1 Janarit 2009. Çdokush i moshës 14 vjeç e lart nuk do të jetë kurrë në gjendje të blejë cigare ligjërisht. /tvklan.al