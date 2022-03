Grupi “Foo Fighters” anulon turneun pas vdekjes së bateristit

19:20 30/03/2022

Grupi i njohur i muzikës rok, “Foo Fighters”, i ka anuluar të gjitha koncertet e turneut, si pasojë e vdekjes së bateristit, Taylor Hawkins. Hawkins, u nda nga jeta të premten, në moshën 50-vjeçare. Ndërkohë shkaku i vdekjes nuk është zbuluar ende për publikun e gjerë. Lajmin e anulimit të performancave, grupi e bëri të ditur përmes një deklarate të postuar në rrjetet sociale.

“Me shumë pikëllim, grupi ‘Foo Fighters’ e konfirmon anulimin e të gjitha koncerteve të turneut, pas humbjes tronditëse të vëllait tonë, Taylor Hawkins. E kuptojmë plotësisht zhgënjimin tuaj dhe na vjen shumë keq që nuk do të kemi rastin të takohemi me njëri-tjetrin, siç kishim planifikuar. Por, në vend të kësaj, le t’i japim kohë vetes për t’u shëruar, për të vlerësuar muzikën dhe kujtimet tona bashkë”.

Më herët lajmin e vdekjes së papritur të Taylorit, e bënë të ditur vetë anëtarët e grupit të famshëm me postimin e një deklarate në mediat sociale, ku shkruhej: “Familja ‘Foo Fighters’ është e shkatërruar nga humbja tragjike dhe e parakohshme e të dashurit tonë, Taylor Hawkins. Shpirti i tij muzikor dhe e qeshura karakteristike do të jetojnë me ne përgjithmonë”, thuhej në njoftimin e grupit.

