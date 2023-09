Grupi H, katër skuadra me një pikë diferencë

Shpërndaje







17:53 11/09/2023

Katër skuadra për dy bileta, Kazakistani rivalizon me Danimarkën e Finlandën

Kualifikueset e Euro2024 kanë dhuruar gjithmonë emocione. Padiskutim, diçka të tillë po prodhon edhe ky edicion, ku rivaliteti për një vend në turneun gjerman vitin e ardhshëm po bëhet gjithnjë e më i fortë. Një tablo e jashtëzakonshme duket situata në grupin H, ku në garë janë 5 skuadra. Kur kanë mbetur edhe 4 sfida për tu luajtur, e përkthyer ndryshe 12 pikë, në garë për dy pozicionet e para gjenden Sllovenia, Danimarka, Finlanda, Kazakistani dhe Irlanda e Veriut.



Nëse këto të fundit mbahen në lojë vetëm matematikisht, katër skuadrat e tjera distancohen nga vetëm një pikë nga rivalët. Sllovenia dhe Danimarka gjenden në kuotën e 13 pikëve pas 6 sfidave të para, ndërsa Finlanda dhe Kazakistani ndjekin me një më pak. Situatë mjaft interesante për këto katër kombëtare, që do duelojnë për dy vendet që i siguron biletën për në Europianin e ardhshëm. Vendimtare do të jenë padyshim duelet e radhës. Sllovenia sfidon Finlandën, ndërsa Danimarka-Kazakistanin për të synuar kështu hendek mes përfaqësueseve në grupin H kualifikues.

Klan News